கோவை 1997 கலவர நினைவு நாள்.. முக்கிய இடங்களில் குவிக்கப்பட்ட போலீசார்! தீவிர வாகன சோதனை!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவை கலவரம் நடைபெற்ற நாளையொட்டி கோவை மாநகர் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு, தீவிர வாகன சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு கோவையில் காவலர் கொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட கலவரத்தில் 18 இஸ்லாமியர்கள் பலியாகினர். நவம்பர் 29ஆம் தேதி நடந்த இந்தச் சம்பவத்தின் நினைவு நாளையொட்டி இன்று கோவையில் தீவிர பாதுகாப்பில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேலும், சமீபத்தில் நடந்த சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்தால் கோவை பதற்றமிகு பகுதியாக கருதப்படும் நிலையில், வாகன சோதனைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மேலும், பாபர் மசூதி இடிப்பு தினமான டிசம்பர் 6-ஆம் தேதியை முன்னிட்டு முக்கிய இடங்களில் போலீசாரின் தீவிர கண்காணிப்பு பணிகள் தொடரும் எனக் கூறப்படுகிறது.

English summary

On the day of the Coimbatore riots, heavy police security has been established across Coimbatore and intensive vehicle checks are underway. In 1997, 18 Muslims were killed in riots following the killing of a policeman in Coimbatore.