அதிரடி..கோவை பாஜக அலுவலக பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு.. கைதானவர்கள் மீது பாய்ந்த தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம்

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை : கோவையில் உள்ள பாஜக அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கில் கைதான 2 பேர் மீது தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் அதிரடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த மாதம் தொடர்ச்சியாக பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்டன. குறிப்பாக பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் பிரமுகர்களை குறிவைத்து இந்த பெட்ரோல் குண்டு வெடிப்புகள் நிகழ்த்தப்பட்டன.

கோவை, ஈரோடு, சேலம், மதுரை, சென்னை, கன்னியாகுமரி உள்பட பல இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்டன. அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.

Action has been taken under the National Security Act against 2 persons arrested in the case of petrol bomb attack on BJP office in Coimbatore.