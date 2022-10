மாஸாக நடந்து வந்த யுவன்! கோவையில் நடந்த இசை நிகழ்ச்சியில் கடைசி நேர களேபரம்! இத்தனை பேர் காயமா?

Coimbatore

கோவை : கோவையில் இசையமைப்பாளர் யுவன்சங்கர் ராஜா கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் போதிய முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்படாததால் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் போலிசார் காயமடைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை சரவணம்பட்டி துடியலூர் சாலையில் உள்ள எஸ்.என்.எஸ் ராஜலட்சுமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் 25வது ஆண்டை முன்னிட்டு கல்லூரியின் வளாகத்தில் உள்ள மைதானத்தில் இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜாவின் இசை நிகழ்ச்சி மற்றும் பிளாக் ஷீப் யூட்யூப் சேனல் குழுவினரின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது.

இந்த நிகழ்ச்சியைக் காண 12.00 மணிமுதல் பல்வேறு கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் 5000க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொள்ள வந்தனர். அவர்களை மட்டும் நிகழ்ச்சி திடலில் அனுமதித்துவிட்டு, 12 மணிக்கு மேல் வந்த மாணவ மாணவிகள் 3000க்கும் மேற்பட்டோரை நிகழ்ச்சி திடலில் அனுமதிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.

The event in Coimbatore where music composer Yuvan Shankar Raja was participating has caused shock due to lack of preparation in which students and police were injured in the crowd.