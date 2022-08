செந்தில் பாலாஜி போட்ட மெகா பிளான்.. ‘எக்ஸ்ட்ரா மார்க்’.. ஸ்டாலினுக்கு காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கொங்கு மண்டலத்திற்கு 3 நாள் பயணமாகச் செல்லவிருக்கும் நிலையில், பொள்ளாச்சியில் ஒரு மெகா சம்பவம் அரங்கேற இருக்கிறது. திமுகவில் இணையப்போகும் மாற்றுக்கட்சியினரின் எண்ணிக்கை எதிர்க்கட்சிகளை வாய்பிளக்க வைக்கும் என்கிறார்கள் லோக்கல் திமுகவினர். அதற்கான வேலைகள் அனைத்தையும் கச்சிதமாகச் செய்து முடித்துள்ளாராம் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.

கடந்த மாதமே முதல்வர் ஸ்டாலின் கோவை செல்வதாக இருந்த நிலையில், கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதன் காரணமாக இந்தப் பயணம் தள்ளிப்போனது. இந்நிலையில், 23ஆம் தேதி இரவு முதல் 26ஆம் தேதி வரை கொங்கு மண்டலத்தில் சுற்றப்போகிறார் ஸ்டாலின்.

அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட மாற்றுக்கட்சிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோரை திமுகவில் இணைப்பதற்கான வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்த செந்தில் பாலாஜி, தனக்கு கிடைத்த இந்த 'எக்ஸ்ட்ரா டைம்'-ஐ பயன்படுத்தி எக்ஸ்ட்ரா மார்க் வாங்க இருக்கிறார் என்கிறார்கள் கோவை மாவட்ட உடன்பிறப்புகள்.

English summary

The number of alternative party cadres who will join DMK in the presence of MK Stalin will leave the opposition parties speechless. Minister Senthil Balaji has completed all the work perfectly.