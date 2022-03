“நான் பாஜக முடிஞ்சத பாத்துக்கோ”.. விவசாய நிலம் மோசடி.. பூச்சி மருந்தை குடித்த விவசாயியின் மனைவி பலி

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை அருகே விவசாய நிலத்தை விற்றுத் தருவதாக கூறி பாஜக நிர்வாகி பல லட்சம் ரூபாயை மோசடி செய்ததால் மனமுடைந்து விவசாய குடுமத்தினர் விஷம் குடித்த நிலையில், விவசாயியின் மனைவி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை அருகே சீலக்கம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த கனகராஜ் அதே பகுதியில் உள்ள தனது 18 ஏக்கர் நிலத்தில் இருபது வருடங்களுக்கும் மேலாக விவசாயம் செய்து வருகிறார்.

நெல் கரும்பு வாழை உள்ளிட்டவற்றை பயிரிட்டு அவர் அவற்றை அறுவடை செய்து கோவையில் விற்பனை செய்வது வழக்கம்.

The death of a farmer's wife has come as a shock as the BJP executive has swindled several lakhs of rupees by claiming to sell farmland near Coimbatore.