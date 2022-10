தாய்மொழியில் குழந்தைகளுக்கு கல்வி.. புதிய கல்விக் கொள்கை அம்சம் அதுதான்.. வானதி சீனிவாசன் கருத்து!

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: தாய்மொழியில் குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்பிக்க வேண்டும் என்பதுதான் புதிய கல்விக் கொள்கையின் அடிப்படை அம்சம் என்று பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள புரவிபாளையம் கிராமத்தில் கோடி சுவாமிகளின் குருபூஜை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அப்போது 12 ஜோதிர் லிங்கங்களில் ஒன்றான உஜ்ஜயினி மஹாகாளேஸ்வரர் ஆலயத்தை புனரமைத்து நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்வு திரையில் ஒளிபரப்பப்பட்டது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாநில மகளிர் அணி செயலாளர் வானதி சீனிவாசன் கலந்துகொண்டார். இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து வானதி சீனிவாசன் பல்வேறு தெரிவித்தார்.

English summary

BJP MLA Vanathi Srinivasan has said that the basic idea of the new education policy is to educate children in their mother tongue