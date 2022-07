சிக்கிய ‘எம்.புக்’ - கான்டிராக்டர் ஆபீசுக்கு வந்தது எப்படி? - துருவித் துருவி விசாரித்த விஜிலென்ஸ்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : மாநகராட்சி அதிகாரியிடம் இருக்க வேண்டிய எம்.புக், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு நெருக்கமான ஒருவரின் நிறுவனத்தில் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாநகராட்சி பொறியாளரின் எம்.புக், வேலுமணி ஆதரவாளரின் நிறுவனத்தில் கைப்பற்றப்பட்டதால், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலக விருந்தினர் மாளிகையில் நடத்திய விசாரணையில், பொறியாளர்கள் சிலர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

M Book, which should be with the Corporation Officer, has been seized from the company of a person close to former minister SP Velumani, which has created a stir.