பந்த் என்று மக்களை மிரட்டினால் கடும் நடவடிக்கை.. ஜாக்கிரதை! அண்ணாமலைக்கு செந்தில் பாலாஜி எச்சரிக்கை

Coimbatore

oi-Shyamsundar I

கோயம்புத்தூர்: கோவையில் பந்த் என்று கூறி கடைக்காரர்களை இவர்கள் மிரட்டனால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஏதாவது கட்சிக்காரர்கள் மக்களை மிரட்டி பந்த் நடத்தினால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயம்புத்தூரில் அதிகாலை கார் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்ட சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. உக்கடம் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் அருகே இந்த சம்பவம் நடந்து உள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.

இந்த கோயம்புத்தூர் குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக பந்த் நடத்த பாஜக அழைப்பு விடுத்துள்ளது. அக்டோபர் 31ம் தேதி கோவை மாவட்ட பாஜக சார்பாக இந்த பந்த் நடத்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

உளவுத்துறையை மாற்றணும்.. காவல்துறையை சுதந்திரமா செயல்பட விடணும்.. முதல்வருக்கு அண்ணாமலை அட்வைஸ்!

Will take huge action against those who are planning for Bandh says Senthil Balaji to Annamalai.