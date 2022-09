ரசாயன உரங்களுக்கு தடை எதிரொலி: 6 லட்சம் டன் தரமில்லா அரிசி இறக்குமதி.. புலம்பும் இலங்கை அமைச்சர்

Colombo

கொழும்பு: இலங்கையில் முன்னாள் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவின் தவறான கொள்கையினால் தற்போது நாட்டில் நச்சுத்தன்மை கொண்ட, தரமற்ற 6 லட்சம் டன் அரிசி வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக விவசாயத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளில் ஒன்று இலங்கை. நான்கு புறமும் கடலால் சூழப்பட்ட தீவு தேசமான இலங்கை இயற்கை வளங்கள் நிறைந்தது.

இலங்கையில் 2 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உள்ளனர். இலங்கையின் மொத்த மக்கள் தொகையில் 70 சதவீதத்தினர் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ விவசாயத்தை நம்பியே உள்ளனர்.

Due to the wrong policy of the former President Gotabaya Rajapaksa in Sri Lanka, 6 lakh tons of toxic, substandard rice has been imported from foreign countries, the Minister of Agriculture has said.