இலங்கையில் அதிகரிக்கும் அதானி குழுமத்தின் முதலீடு! இரு முக்கிய திட்டங்கள் கையெழுத்தானது

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: அதானி குழுமம், இலங்கையின் வடக்கு மாகாணத்தில் இரண்டு பெரிய மின் திட்டங்களுக்கான ஒப்பந்தங்களைப் பெற்றுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவின் பெருநிறுவனங்களில் ஒன்றான அதானி குழுமம் சர்வதேச அளவிலும், குறிப்பாகத் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் பல்வேறு திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. இலங்கையில் பல்வேறு திட்டங்களை அதானி குழுமம் செயல்படுத்தி வருகிறது.

கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு தான் கொழும்பு நகரில் அமைந்துள்ள முக்கிய துறைமுக திட்டம் ஒன்றை அதானி குழுமம் கைப்பற்றியது.

English summary

India’s Adani Group has signed a deal for two large power projects in Sri Lanka’s Northern Province, six months after it bagged a strategic port terminal project in Colombo that it is now executing with majority stakes.