2011ல் பிரபாகரன் வீட்டை தரைமட்டமாக்கினர்... வினை விதைத்த, ராஜபக்சேவின் பூர்வீக வீடு இப்போது தீக்கிரை

கொழும்பு: ஒவ்வொரு வினைக்கும் எதிர்வினை ஒன்று உள்ளது என்பது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட நியூட்டனின் மூன்றாவது விதி. அன்று தமிழ் மக்களுக்கு எதிராகவும் விடுதலைப்புலிகளுக்கு எதிராகவும் கொடூர கரங்களை நீட்டி வினையாற்றிய ராஜபக்சே இன்று அதற்கான எதிர்வினையை அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கிறார். 2011ஆம் ஆண்டு எல்டிடிஇ தலைவர் பிரபாகரனின் வீட்டினை தரைமட்டமாக்கிய ராஜபக்சேவின் வீடு இன்று தீக்கிரையாகியுள்ளது.

வல்வெட்டித்துறையில் உள்ள விடுதலைப் புலிகளின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனின் வீட்டை கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதியன்று இரவோடு இரவாகப் படையினர் முற்றாக இடித்து அழித்தனர். ஒரு செங்கல் கூட பிரபாகரன் வாழ்ந்த வரலாற்றை நினைவூட்டக்கூடாது என்று சிதைத்து அழித்தார் மஹிந்த ராஜபக்சே

பிரபாகரனின் வீட்டுக்கு இரண்டு டிப்பர்கள், ஒரு பொக்லைன் இயந்திரம் இயந்திரம் சகிதம் வந்த படையினர் நள்ளிரவு வரை இடிபாடுகளை அகற்றினர்.

வன்னி யுத்தத்திற்கு பிறகு படிப்படியாக வால்வெட்டித்துறையில் இருந்த பிரபாகரனின் வீட்டினை படிப்படியாக சிங்களவர்கள் சிதைத்த நிலையில் 2009ஆம் ஆண்டு பிரபாகரனின் மறைவுக்குப் பிறகு அவர் வாழ்ந்த வீட்டினை முற்றிலுமாக சிதைத்தனர். இதற்குக் காரணம் தமிழகத்தில் இருந்து சென்ற சுற்றுலா பயணிகள் வால்வெட்டித்துறைக்கு சென்று பிரபாகரனின் வீட்டை பார்க்க ஆர்வம் காட்டினர். இதனையடுத்தே ஒரு செங்கல் கூட பிரபாகரனின் பெயரை சொல்லக்கூடாது என்று சிதைத்து அழித்தனர். வடக்கிலும் கிழக்கிலும் புலிகள் இயக்கப் போராளிகளது மாவீரர் நினைவிடங்களையும் நினைவுத்தூபிகளையும் கட்டம் கட்டமாக அழித்து தரைமட்டமாக்கினர். முல்லைத்தீவில் பிரபாகரன் பயன்படுத்தினார் என்று கூறப்படும் பங்கரை சிங்களச் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கான மையமாக இராணுவம் மாற்றியது.

English summary

Rajapaksa, who then extended his cruel hands against the Tamil people and the LTTE, is today experiencing a backlash. Rajapaksa's house, which was leveled to the ground in 2011 by LTTE leader Prabhakaran, caught fire today.