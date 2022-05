அப்பா ரொம்ப சேஃப்.. வெளிநாடு தப்பியோட மாட்டோம்.. மகிந்த மகன் நமல் ராஜபக்சே தடாலடி!

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : என் தந்தை பாதுகாப்பாகவும் குடும்பத்துடன் தொடர்பிலும் உள்ளார், நாட்டை விட்டு வெளியேறும் எண்ணம் ஒருபோதும் எங்கள் குடும்பத்துக்கு இல்லை என இலங்கை பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள மகிந்த ராஜபக்சவின் மகன் நமல் ராஜபக்ச கூறியுள்ளார்.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக மக்கள் போராட்டம் வெடித்த நிலையில், மக்கள் மீது மகிந்த ராஜபக்ச ஆதரவாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதால் பதில் தாக்குதல் கலவரமாக மாறியது.

இலங்கை ஆட்சியாளர்கள், எம்பிக்கள், மகிந்தவின் உறவினர்களுக்கு சொந்தமான சொத்துகள், வீடுகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுவதோடு, அவை சொந்த நாட்டு மக்களாலேயே தீக்கிரையாகும் காட்சிகள் அவ்வப்போது வெளியாகி வருகிறது.

இலங்கை: பொதுமக்கள் போராட்டம் எதிரொலி- பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் மகிந்த ராஜபக்சே

English summary

"My father is safe and in touch with his family. Our family has no intention of leaving the country," said Namal Rajapaksa, the son of Mahinda Rajapaksa, who has resigned as Sri Lanka's prime minister.