"எங்களை சுடுங்க".. இரவு முழுக்க தூங்காமல்.. அரணாக காத்த கன்னியாஸ்திரிகள்! நெகிழ்ந்த இலங்கை போராளிகள்

கொழும்பு: இலங்கையில் அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிராக நடக்கும் நாடு தழுவிய போராட்டம் மக்களை மதம், இனம் கடந்து இணைய வைத்து இருக்கிறது. நேற்று போராட்டம் நடக்க கோ கோட்ட கமா பகுதியில் நடைபெற்ற சம்பவம் ஒன்று அப்பகுதி மக்கள் இடையே பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இலங்கையில் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. அங்கு கடந்த இரண்டு வருடமாக பொருளாதாரம் சரிந்த நிலையில், கடந்த 6 மாதங்களில் நிலைமை மோசமானது.

மக்கள் பொருளாதார ரீதியாக பெரிய அளவில் கஷ்டப்பட தொடங்கினார்கள். விலைவாசி உச்சம் தொட்டது. பெட்ரோல், டீசல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. இதனால் மக்கள் சாலையில் இறங்கி போராட்டம் செய்ய தொடங்கினார்கள்.

English summary

Sri Lanka Crisis and Protest Latest News in Tamil : Nuns and priests in Sri Lanka reportedly stayed up through the night last night in order to protect #GotaGoGama from violence from any outside element seeking to destabilize peaceful protests.