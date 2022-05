பாகுபலி பட வில்லன் பல்வால்தேவன் சிலை போல ராஜபக்சே சிலையை உடைத்த இலங்கை மக்கள்

Colombo

oi-Jeyalakshmi C

கொழும்பு: பாகுபலி படத்தில் வில்லனின் பிரம்மாண்ட தங்க சிலையை மக்கள் ஆவேசத்தோடு உடைத்து எறிந்து வீசுவார்கள். அதுபோல ஆவேசமான காட்சிகள் இலங்கையில் அரங்கேறியுள்ளன. இலங்கை அதிபர் கோத்தபாய, முன்னாள் பிரதமரும் தப்பி ஓடியவருமான மகிந்த ராஜபக்சே ஆகியோரது தந்தை டி.ஏ.ராஜபக்சேவின் முழு உருவ சிலையை சிங்களர்கள் தகர்த்து நடுவீதியில் வீசி எறிந்துள்ளனர்.

குடும்ப அரசியல் எப்படி நாட்டை சீரழித்தது... ஆள்பவர்களுக்கு எதிராக மக்கள் கொதித்து எழுந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கு இப்போது இலங்கையில் நடக்கும் காட்சிகளே சாட்சிகளாக உள்ளது.

இலங்கையில் ஆரம்பத்தில் இரண்டு கட்சிகள்தான் பிரதானமானவை, அவை ஐக்கிய தேசிய கட்சி, இலங்கை சுதந்திர கட்சி ஆகியவைதான். இலங்கை சுதந்திர கட்சியின் தலைவர் பண்டாரநாயகாவின் ஆட்சிக்காலத்தில்தான் இலங்கையில் சிங்களம் மட்டுமே தேசிய மொழி, பவுத்தம் மட்டுமே தேசிய மதம் என இன, மத அரசியல் கூர்மைப்படுத்தப்பட்டது, அதற்கு சட்டவடிவமும் கொடுத்தார்.

தந்தை ராஜபக்சே சிலையை உடைத்து வீதியில் வீசிய சிங்களர்- கண்டதும் சுட்டுக் கொல்ல கோத்தபாய உத்தரவு

English summary

In the movie Bahubali, people will angrily smash and throw away the huge gold idol of the villain. Similar provocative scenes have taken place in Sri Lanka. People have smashed a full-length statue of DA Rajapaksa, the father of Sri Lankan President Gotabaya rajapaksa and former prime minister Mahinda Rajapaksa, in the middle of the street.