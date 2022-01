ஒரு டீ விலை 70 ரூபாய்.. சீனா விரித்த கடன் வலையில் சிக்கி.. திவாலான இலங்கை?

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு: கொரோனா காரணமாக சுற்றுலா உள்ளிட்ட துறைகள் பலத்த அடியை சந்தித்துள்ள நிலையில், கடன் சுமை காரணமாக திவாலாகும் நிலையில் இலங்கை உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

உலகையே உலுக்கிய கொரோனா தொற்று பல நாடுகளில் அரசியல் பொருளாதார சூழ்நிலைகளை கடும் சோதனைக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது. மருத்துவ கட்டமைப்புகளுக்காக ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை உலக நாடுகள் செலவு செய்து தங்கள் மக்களுக்காக நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன. மேலும் தற்போது தடுப்பூசி வழங்குவதற்காகவும் ஒரு கணிசமான தொகையை செலவு செய்து வருகின்றன உலக நாடுகள்.

இந்த நிலையில் கொரோனா பெரும் தொற்று காரணமாக இலங்கை அரசு திவாலாகும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன. கொரோனா தொற்று காரணமாக இலங்கையின் உற்பத்தி மற்றும் சேவைத் துறைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன நாட்டின் வரி வசூலும் பெரும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.

English summary

It has been reported that Sri Lanka is in a state of insolvency due to debt burden, while the sectors including tourism have been hit hard by the corona.