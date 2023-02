திருமண வரவேற்பு முடிந்ததும் எஸ்கேப் ஆன மணமகன்.. திடீர் மாப்பிள்ளையான உறவுக்கார இளைஞர்..கடலூரில் தான்

Cuddalore

oi-Mani Singh S

கடலூர்: கடலூர் அருகே இரவில் நடந்த திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நிலையில் அதிகாலையில் மண்டபத்தில் இருந்து மணமகன் ஓடிவிட்டார். இதனால் திருமண விழாவுக்கு வந்த உறவுக்கார வாலிபர் திடீர் மாப்பிள்ளையானார்.

கடலூர் மாவட்டம் அருகே உள்ள உச்சிமேடு கிராமத்தை சேர்ந்த 28- வயது இளைஞருக்கும் சிதம்பரம் அருகே உள்ள பகுதியை சேர்ந்த 25- வயதுடைய இளம் பெண் ஒருவருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது.

இரு வீட்டார் நிச்சயித்தபடி இருவருக்கும் நேற்று திருமணம் நடைபெறுவதாக இருந்தது. திருமணத்தையொட்டி இரு வீட்டினரும் தங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்து அழைப்பு விடுத்து திருமண ஏற்பாட்டில் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டு இருந்தனர்.

கோபிக்கு தெரிய வரும் எழில் திருமண விஷயம்.. ராதிகாவின் எதிர்பாராத பதில்.. நடக்கப்போவது இது தானா?

English summary

The groom ran away from the hall early in the morning while participating in a night wedding reception near Cuddalore. As a result, the young relative who came to the wedding ceremony suddenly became the groom.