திமுக ஆதரவு வேட்பாளரை வீழ்த்துவதே இலக்கு.. பாஜக குழு அமைக்க காரணமே அதுதான்.. கேபி ராமலிங்கம் பேட்டி!

Cuddalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கடலூர்: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக ஆதரிக்கும் வேட்பாளரை தோற்கடிப்பதே பாஜகவின் இலக்கு என்று அக்கட்சியின் துணைத் தலைவர் கேபி ராமலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார். திமுக கூட்டணி வேட்பாளரை வீழ்த்தவே தேர்தல் பணிக்குழு அமைக்கப்பட்டதாக கூறிய கேபி ராமலிங்கம், இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை கட்சித் தலைமை அறிவிக்கும் என்று தெரிவித்தார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு, தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் அனலை அதிகரித்துள்ளது. திமுக கூட்டணி சார்பாக மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சியே போட்டியிடுகிறது. இதனை திமுக கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் ஏற்றுக் கொண்டு வரவேற்றுள்ளனர்.

இதனால் காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை வேட்பாளர் தேர்வு செய்ய வேண்டியது மட்டுமே வேலையாக இருக்கிறது. அதற்கான பணிகளும் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளன. ஆனால் அதிமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து குழபம் நீடித்து வருகிறது.

English summary

KP Ramalingam has said that BJP's aim is to defeat the DMK-backed candidate in the Erode East by-election. KP Ramalingam said that the election task force was formed to defeat the DMK alliance candidate and said that the party leadership will announce the BJP's stand in the by-elections.