கள்ளக்குறிச்சி: மாணவியின் உடலை வைத்து பந்தயம் கட்ட வேண்டாம்.. பெற்றோருக்கு நீதிமன்றம் காட்டம்

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாணவி உயிரிழந்த விவகாரத்தில் அவரது உடலை வைத்து பெற்றோர் பந்தயம் கட்ட வேண்டாம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் காட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி தனியார் பள்ளியில் 17 வயது மாணவி உயிரிழந்து 8 நாட்களாகியும் அவரது உடலை பெற்றோர் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. மறு உடற்கூராய்வு குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சதீஷ்குமார் இரு தினங்களுக்கு முன்னர் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

மறு உடற்கூராய்வு முடிந்தவுடன் மாணவியின் உடலை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு பெற்றோருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்த நிலையில் மாணவிக்கு உடற்கூராய்வு செய்த போது அவரது பெற்றோருக்கு மருத்துவக் குழு அழைப்பு விடுத்தும் அவர்கள் வரவில்லை.

கள்ளக்குறிச்சி வழக்கு.. பெற்றோருக்கு தெரியாமல் "சிலர்" ஆதாயம் அடைகிறார்கள்.. ஹைகோர்ட் விமர்சனம்!

Chennai HC Judge asks several question on Kallakurichi incident and also asked about Why parents yet to collect their daughter's body.