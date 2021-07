அந்த கோலத்தில்.. கையும் களவுமாக பிடித்த கணவன்.. கழுத்தை நெரித்துக் கொன்ற மனைவி.. கடலூர் ஷாக்

Cuddalore

oi-Velmurugan P

கடலூர் : கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த கணவனை கழுத்தை நெறித்து கொன்றுள்ளார் மனைவி அவருக்கு உடைந்தையாக கள்ளக்காதலனும் இருந்துள்ளார். இருவரும் சேர்ந்து கொலை செய்த சம்பவம் கடலூர் குறிஞ்சி பாடி பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது

கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி அருகே மீனாட்சி பேட்டை ஜே. ஜே நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த மணிவேல் மகன் முருகன் வயது 37 . இவர் கூலி தொழிலாளி. இவருக்கும் சொரத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இவரது சொந்த அக்கா மகள் வனஜாவுக்கும் கடந்த 9 வருடம் முன்பு திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது.

இதில் ஒரு ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தை உள்ளது இந்த நிலையில் அதே பகுதியை சேர்ந்த மாரிமுத்து மகன் கிருஷ்ணகுமாருக்கும் வனஜாவுக்கும் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக கள்ளத்தொடர்பு இருந்து வந்தது தெரியவருகிறது.

English summary

cuddalore: wife has strangled her husband. her boyfriend has come to her aid for kill. two arrested by kurinjipadi police.