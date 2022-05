"கருணாநிதி பிறந்தநாளை ‘சிறப்பா’ கொண்டாடினால்தான்.." - அமைச்சரின் பேச்சால் உடன்பிறப்புகள் ஷாக்!

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி பிறந்தநாளை சிறப்பாக கொண்டாடுவோருக்கே அடுத்த மாதம் நடைபெறும் ஒன்றிய பகுதி உட்கட்சி தேர்தலில் பொறுப்புகள் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் பேசியுள்ளார்.

கடலூர் கிழக்கு மாவட்ட தி.மு.க சார்பில் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளரும் வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சருமான எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் வடலூர் தனியார் மண்டபத்தில் திமுக செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம், மேயர்கள், நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி தலைவர்களுக்கு வாய், கை அடக்கம் தேவை. அனைவரிடமும் பக்குவமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Minister MRK Panneerselvam says that only those who celebrate the birthday of Karunanidhi will be given posts in DMK.