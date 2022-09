பயங்கரம்.. சிதம்பரம் பாஜக ஒன்றிய தலைவர் கார் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு.. அரசியல் முன்விரோதமா?

Cuddalore

oi-Nantha Kumar R

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே பாஜக ஒன்றிய தலைவர் கார் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணையை தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே பரங்கிபேட்டை சலங்கைகாரன் தெருவை சேர்ந்தவர் தாமரை முருகன். இவர் பரங்கிபேட்டை வடக்கு ஒன்றிய பாஜக கட்சி தலைவராக உள்ளார்.

இவர் கட்சி சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறார். நேற்று இரவு கட்சி பொதுகூட்டத்தில் பங்கேற்றுவிட்டு தாமரை முருகன் வீடு திரும்பினார்.

