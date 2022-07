அண்ணாமலை ஒரு ஊசி வெடி! கொளுத்தி போடுவார்.. வெடிக்கிறதானு பார்க்க மாட்டார்! கே.எஸ்.அழகிரி கிண்டல்!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ஊசி பட்டாசு போன்றவர் எனவும், ஒரு வெடியை கொளுத்தி போட்டு விடுவார், அவ்வளவுதான் அது வெடிக்கிறதா? வெடிக்கலையா? என்று கூட பார்க்க மாட்டார் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிக்கை தொடர்பான வழக்கில் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியிடம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இது சோனியா காந்தியை அலைக்கழிக்கும் செயல் எனக்கூறியும், இதைக் கண்டித்தும் இன்று நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் சத்தியாகிரக போராட்டம் நடைபெற்றது.

இதனை கண்டித்து கடலூர் தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் சிதம்பரம் காந்தி சிலை அருகே சத்தியாகிரக போராட்டம் நடந்தது. இதில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி பங்கேற்றார்

English summary

BJP leader Annamalai is like a firecracker, he lights a bomb and that's all it explodes? Explosive? Tamil Nadu Congress Committee President K.S. Alagiri has been severely criticized.