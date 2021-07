11 பெண்கள், 6 டாக்டர், 5 இன்ஜினியர், 13 வக்கீல், 7 முனைவர்கள்.. அமைச்சரவை பட்டியலில் என்ன ஸ்பெஷல்?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படும் நிலையில், 13 பேர் வழக்கறிஞர்கள், ஆறு மருத்துவர்கள், இந்தியக் குடிமைப் பணியிலிருந்த ஏழு பேர், உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

பிரதமர் மோடி தலைமையில் பாஜக 2ஆவது முறையாகக் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஆட்சியைப் பிடித்த பிறகு, கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அமைச்சரவையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தது.

இந்நிலையில், மோடி அமைச்சரவை முதல் முறையாக இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே அமைச்சர்களாக இருந்த ஹர்ஷ் வர்தன், பாபுல் சுப்ரியோ உள்ளிட்ட 14 பேர் ராஜினாமா செய்தனர்.

ட்விட்டருடன் மோதல்.. மோடியை உறுத்திய அடுத்தடுத்த சம்பவம்.. தூக்கியடிக்கப்பட்டார் ரவிசங்கர் பிரசாத்!

English summary

13 lawyers, six doctors, five engineers, seven civil servants in Modi's new cabinet. There will be 11 women ministers from across nine states.