இந்தியாவில் மீண்டும் எகிறிய கொரோனா பாதிப்பு.. அதிகரிக்கும் பலி எண்ணிக்கை.. முழு விபரம் இதோ!

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 16,159 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறையத் தொடங்கிய நிலையில், சில வாரங்களாக மீண்டும் வேகமாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகலை மக்கள் கைவிட்டதே கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்க முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது

English summary

While the number of cases of corona virus in India started decreasing in the last few months, it has started to increase rapidly again in the last few weeks. The incidence of corona virus is increasing continuously not only in India but also all over the world.