அலறிய டெல்லி.. அதிர்த்த போலீஸ்! பலாத்காரம் செய்த மகன் - தாயை துப்பாக்கியால் சுட்ட 16 வயது சிறுமி

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: 50 வயது பெண்ணை 16 வயது சிறுமி துப்பாக்கியால் சுட்ட சம்பவம் டெல்லியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அவரை அடுத்த சில மணி நேரத்தில் கைது செய்த டெல்லி காவல்துறை, யார் இந்த சிறுமி? 50 வயது பெண்ணை துப்பாக்கியால் சுடும் அளவுக்கு அவருக்கு என்ன பிரச்சனை? அவருக்கு துப்பாக்கி கிடைத்தது எப்படி? என்று தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

டெல்லி பஜன்புரா அருகே உள்ள கோண்டா பகுதியில் துப்பாக்கியால் சுடும் சத்தம் கேட்டதாக காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு ஒரு அவசர தொலைபேசி அழைப்பு வந்து இருக்கிறது.

உடனே காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டதில் துப்பாக்கியால் சுட்டவர் வெறும் 16 வயதே ஆன சிறுமி என்பதை அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

இன்னும் 6 மாசம் அவகாசம் கொடுங்க.. சிஏஏ சட்ட விதிகளை இறுதி செய்ய உள்துறை அமைச்சகம் கோரிக்கை

English summary

A 16-year-old girl shot a 50-year-old woman with a gun has created a stir in Delhi. She is the mother of 25 year old man who is arrested in pocso case.