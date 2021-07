நாடு முழுவதும் எத்தனை கோடி டோஸ் தடுப்பூசி தேவை?... ராஜ்யசபாவில் மத்திய இணையமைச்சர் பதில் இதுதான்

Delhi

டெல்லி: நாட்டில் 18 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய 94 கோடி மக்கள் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போடுவதற்கு 188 கோடி டோஸ் தடுப்பூசி தேவைப்படும் என்று ராஜ்யசபாவில் மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை அமைச்சர் பாரதி பிரவிண் பவார் கூறியுள்ளார்.

'இந்தியாவில் தேவைப்படுகிற தடுப்பூசிகளை தயாரிக்கிற திறன், தடுப்பூசி உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு இருக்கிறதா?' என்று ராஜ்யசபாவில், கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இந்தக் கேள்விக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை அமைச்சர் பாரதி பிரவிண் பவார் எழுத்து மூலம் பதில் அளித்துள்ளார்.

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்கள் என எத்தனை பேருக்கு இழப்பீடு தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இந்த கேள்விக்கு பதிலளித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை அமைச்சர் பாரதி பிரவின் பவார், கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த மருத்துவர்கள், சுகாதாரப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட 921 பேருக்கு ஜூலை 15ஆம் தேதி வரை தலா ரூ.50 லட்சம் இழப்பீடு தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார்.

In the Rajya Sabha, Union Health Minister Bharathi Pravin Pawar has said that 188 crore doses of the vaccine will be required to vaccinate 94 crore people in the country aged 18 and above. Compensation of Rs 50 lakh each has been paid to 921 people, including doctors and health workers, who died due to the corona infection, the Union Home Minister said.