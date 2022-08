தினமும் 2 சிறுமிகள் பலாத்காரம்.. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நகராக மாறிப்போன டெல்லி! அதிர்ச்சி தகவல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள 19 மெட்ரோ நகரங்களில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நகரமாக தலைநகர் டெல்லி மாறியுள்ளது. 2021 நிலவரப்படி டெல்லியில் தினசரி 2 சிறுமிகள் பலாத்காரம் செய்யப்படுவதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் நடக்கும் குற்றங்கள் தொடர்பான ஆவணங்களை தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் ஆண்டுதோறும் வெளியிட்டு வருகிறது. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம், பலாத்காரம் உள்பட பல்வேறு குற்றங்களை தனித்தனியே மாநிலம் வாரியாக இந்த தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வெளியிட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் இந்தியாவில் மாநிலங்கள் வாரியாக 2021ல் நடைபெற்ற குற்றங்கள் தொடர்பாக விபரங்களை தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நகரமாக டெல்லி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

Capital Delhi has become the most unsafe city for women among 19 metro cities in India. As of 2021, the National Crime Records Bureau has released shocking information that 2 girls are raped every day in Delhi.