நிலக்கரி தட்டுப்பாடு.. சிக்கலில் இந்தியா.. நாடு முழுவதும் 20 அனல் மின் நிலையங்கள் மூடல்?

டெல்லி: நிலக்கரி தட்டுப்பாட்டால் நாடு முழுவதும் 20 அனல் மின் நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. 'கடும் நிலக்கரி தட்டுப்பாட்டில் நாடு சிக்கி தவிக்கிறது. இதனால் இன்னும் சில தினங்களில் நாடு முழுவதும் மின்தடை ஏற்பட போகிறதாம்'' என்பதே நாட்டு மக்களின் பேசும் பொருளாக இருக்கிறது,

ஆம்.. நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களாக நிலக்கரிக்கு பெரும் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. நாட்டில் உள்ள 135 நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் நாட்டின் மின் தேவையில் சுமார் 70% வரை மின் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

Reports say 20 thermal power plants across the country have been shut down due to coal shortages. 'The country is stuck in a severe coal shortage. This is going to cause power outages across the country in a few days '' is the motto of the people of the country