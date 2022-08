2024- தேர்தலிலும் நீங்கதான் ஜெயிக்கணும். . பிரதமர் மோடிக்கு ராக்கி கயிறு அனுப்பிய பாகிஸ்தான் சகோதரி!

Delhi

டெல்லி: ரக்‌ஷா பந்தனையொட்டி, பாகிஸ்தான் பெண் ஒருவர், ''2024-ம் ஆண்டு தேர்தலிலும் நீங்க தான் வெற்றி பெறுவீர்கள்'' என்ற வாழ்த்துடன் இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு ராக்கி கயிறு மற்றும் வாழ்த்து அட்டை அனுப்பியுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் ரக்‌ஷா பந்தன் பண்டிகை வருகிற 12-ந் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. குறிப்பாக வட மாநிலங்களில் இந்த பண்டிகை வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படும்.

ரக்‌ஷா பந்தனையொட்டி, சகோதர பாசத்தை காட்டும் வகையில் பெண்கள் தனது சகோதரனுக்கும், ஆண்கள் தனது சகோதரிக்கும் மணிக்கட்டில் ராக்கி எனப்படும் மஞ்சள் கயிற்றினை கட்டுவர். மேலும் அவர்களுக்கு சர்ப்ரைசாக பரிசுகளும் வழங்குவர்.

On the occasion of Raksha Bandhan, a Pakistani woman sent a rakhi rope and a greeting card to Indian Prime Minister Modi with the wish, "You will win the elections in 2024 too".