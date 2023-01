பிபிசி ஆவணப்பட சர்ச்சை.. சிறையில் ஜாமியா பல்கலை மாணவர்கள்.. விடுவிக்காததால் எஸ்எப்ஐ போராட்டம்!

ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தின் 13 மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு 24 மணி நேரம் ஆன பின்னரும் விடுவிக்கப்படாததால் சக மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட தொடங்கி உள்ளனர்.

டெல்லி: குஜராத் கலவரம் குறித்து பிபிசி இயக்கியிருந்த ஆவணப்படத்தை திரையிட முயன்றதாக டெல்லியின் 'ஜாமியா மிலயா இஸ்லாமியா' பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் சிலர் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் 24 மணி நேரம் கடந்த பின்னரும் 13 மாணவர்கள் விடுவிக்கப்படவில்லை என்று இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் (SFI) குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

கடந்த 2002ம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலத்தின் கோத்தராவில் ரயில் எரிப்பு சம்பவம் நடந்தது. இதனையடுத்து வெடித்த கலவரத்தில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் உயிரிழந்தனர். 2,500க்கும் அதிகமானோர் படுகாயமடைந்தனர். இது இந்தியா மட்டுமல்லாது சர்வதேச அளவிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த கலவரம் நடந்தபோது அம்மாநில முதலமைச்சராக தற்போதைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதவி வகித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் இக்கலவரம் குறித்து இங்கிலாந்தின் பிபிசி செய்தி ஊடகம் ஆவணப்படம் ஒன்றை கடந்த 17ம் தேதி வெளியிட்டிருந்தது. இந்த ஆவணப்படம் இந்தியாவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Students' Union of India (SFI) has alleged that some students from Delhi's Jamia Millaya Islamia University were arrested by the police for trying to screen a BBC documentary on the Gujarat riots, and 13 students have not been released even after 24 hours.