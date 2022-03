அடைபட்ட கதவுகளுக்கு முன்னால்.. 32 ஆண்டுகால தாயின் பாசப் போராட்டம்! - இது அற்புதம்மாள் கதை

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் காந்தி வழக்கில் 32ஆண்டுகள் சிறையிலிருந்த பேரறிவாளனுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது உச்சநீதிமன்றம். இது 32 ஆண்டுகாள பாசப்போராட்டத்துக்கு கிடைத்த வெற்றியாகவே தமிழகம் கொண்டாடுகிறது.

களைத்துபோன முகம், கால்களில் ரப்பர் செருப்பு, கண்ணாடி, வெள்ளை முடி, தோளில் ஒரு பை, இதுதான் இந்த 2கே கிட்ஸ்க்கு அற்புதம்மாள் குறித்த அடையாளமாக இருக்கும். ஆனால், அதுமட்டும்தான் அவரா என்றால், நிச்சயம் இல்லை.

2 முறை குண்டாஸ்... பாஜக கல்யாணராமன் சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டவரா? சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம்

நீதிக்கான போராட்டம், 1991ல் ஜோலார்பேட்டையில் ஆரம்பித்த இந்த ஓட்டம், இப்போதும் நிற்கவில்லை, எப்படியாவது தன்னுடைய மகனை நிரபராதி என்று தீர்ப்புவர வேண்டும் என ஓடிக்கொண்டிருக்கும் தாயின் மனவுறுதி, போராடும் குணம், பாசம், எதற்கும் அஞ்சாத துணிவு இதுதான் அற்புதம்மாள்.

English summary

The Supreme Court has granted bail to Perarivalan, who was jailed for 32 years in the case of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Tamil Nadu is celebrating the victory of this 32 year long love struggle.