வெறும் 6 அடி இடைவெளி மட்டுமே போதாது.. வைரஸ் பரவலை அது தடுக்குமா?.. ஆய்வில் புது தகவல்

டெல்லி: கொரோனா பரவலை தடுக்க தனிமனித இடைவெளி 6 அடி போதாது என்று புதிய ஆய்வு ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பரவல் எத்தகைய தன்மை வாய்ந்தது, வீரியமிக்கது என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்...

ஆனால், அதற்குள் இந்த வைரஸ் பல்வேறு வடிவங்களை பெற்று பரவிவருகிறது... எனினும் மருத்துவர்களின் ஆய்வுகள் தினம் தினம் தொடர்ந்து கொண்டுதானிருக்கின்றன.

