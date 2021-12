எச்சரிக்கை : இந்த APPலாம் உங்க மொபைல்ல இருக்கா?... உடனே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க..?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் உள்ள 7 ஆப்கள் மூலம் ஜோக்கார் மால்வேர் மீண்டும் பரவத்தொடங்கியுள்ளதால், மொபைல் பயன்பட்டாளர்கள் தங்கள் மொபைல்களில் இருந்து குறிப்பிட்ட அந்த 7 அப்ளிகேஷன்களை உடனடியாக நீக்குமாறு மொபைல் பாதுகாப்பு நிறுவனமான ப்ராடியோ கூறியுள்ளது

ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்களை பயன்படுத்துவோர் தங்களுக்கு தேவையான பல்வேறு அப்ளிகேஷன்களை தாங்கள் வைத்திருக்கும் கூகுள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்தி, கூகுள் நிறுவனத்தில் ப்ளேஸ்டோரில் இருந்து இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். தேவையைப் பொருத்து பணம் செலுத்தி பயன்படுத்தும் அப்ளிகேஷன்களும் ப்ளே ஸ்டோரில் உண்டு.

இந்நிலையில் கடந்த ஜுன் மாதம் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து டவுன்லோட் செய்யப்பட்ட சுமார் 30 ஆப்கள் மூலம் ஜோக்கர் மால்வேர் எனப்படும் ஹேக்கிங் டூல் மொபைல் பயன்பாட்டாளர்களை பாதித்தது. முக்கிய தகவல்கள், மற்றும் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பெருமதிப்பிலான பணம் ஆகியவை திருடப்பட்டது. இதையடுத்து அடுத்து கூகுள் நிறுவனம் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து நீக்கியது.

English summary

As the Joker malware has re-emerged through 7 apps in the Google Play Store, mobile security firm Pradio has asked mobile users to immediately remove those 7 applications from their mobiles.