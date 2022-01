73வது குடியரசு தினம் Live Updates: சென்னை மெரினாவில் கம்பீரமாக அணிவகுத்தன தமிழக அலங்கார ஊர்திகள்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: மத்திய அரசால் டெல்லி குடியரசு தின அணிவகுப்பில் அனுமதி மறுக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு அரசின் அலங்கார ஊர்திகள் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்ற குடியரசு தின நிகழ்ச்சியில் கம்பீரமாக அணிவகுத்தன.

குடியரசுத் தினத்தை முன்னிட்டு தேசிய போர் நினைவிடத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை மரியாதை செலுத்த இருக்கிறார். அங்கு இருக்கும் போர் வீரர்களின் நினைவு தூணில் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்த உள்ளார். பின்னர் விஜய் சவுக் பகுதியில் இருந்து ராஜபாதை வழியாக முப்படை அணிவகுப்பு நடக்க உள்ளது.

இந்த அணிவகுப்பின் மரியாதையை தேசிய கொடி ஏற்றிய பின் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஏற்றுக்கொள்வார். இதையடுத்து பல்வேறு 25 அலங்கார ஊர்திகள் இந்த அணிவகுப்பில் கலந்து கொள்ளும்.

English summary

73rd Republic Day: This year, on January 26, 2022, India celebrates its 73rd Republic Day. In 1950, on this day, the Constitution of India came into existence. The celebrations this year are special as the Republic Day falls in the 75th year of Independence, being celebrated as 'Azadi ka Amrit Mahotsav' across the country.