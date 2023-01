74வது குடியரசு தின கொண்டாட்டம்: நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு உரை

Delhi

oi-Mathivanan Maran

நாட்டின் 74வது குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றி வருகிறார்.

நமது தேசத்தின் 74-வது குடியரசு தினம் ஜனவரி 26-ந் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. 1947-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ல் நாடு விடுதலை பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து நமது தேசத்துக்கான அரசியல் சாசனம் உருவாக்கப்பட்டு அது நடைமுறைக்கு வந்து இந்தியா முழுமையான குடியரசு நாடாக உருவெடுத்த நாள் 1950 ஜனவரி 26.

ஜனவரி 26-ந் தேதி நாட்டின் குடியரசு தினம் எழுச்சியுடன் கொண்டாடப்படும். டெல்லி ராஜபாத்தில் நாட்டின் ஜனாதிபதி கொடியேற்றுவார். இந்த நிகழ்வில் நமது தேசத்தின் பலத்தை பறைசாற்றும் வகையில் ராணுவ அணிவகுப்பு மற்றும் மாநிலங்களின் கலாசாரத்தை வெளிப்படுத்தும் ஊர்திகளின் அணிவகுப்பு இடம்பெறும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தின விழாவின் போது வெளிநாட்டு தலைவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்படுவர்

