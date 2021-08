மனைவியைதான் விவாகரத்து செய்ய முடியும்.. குழந்தைகளை அல்ல.. 4 கோடி கொடுங்க: உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

Delhi

டெல்லி: ஒருவர் தனது மனைவியை விவாகரத்து செய்ய முடியும், ஆனால் தனது குழந்தைகளை விவாகரத்து செய்ய முடியாது என்று கூறியுள்ள உச்சநீதிமன்றம், ஆறு வாரங்களுக்குள், மனைவிக்கு, ரூ.4 கோடியை வழங்க வேண்டும் என்று கணவருக்கு உத்தரவிட்டது.

மும்பையைச் சேர்ந்த வைரம் மற்றும் நகை வியாபாரம் செய்து வரும் நபர், மற்றும் அவர் மனைவி ஆகியோர் விவாகரத்திற்காக நீதிமன்றத்தை அணுகியிருந்தனர்.

இவர்களுக்கு 2019ம் ஆண்டு விவாகரத்து வழங்கப்பட்டது.

