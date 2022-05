டீ கப்பில் பீர் குடிக்கும் பாஜக! கல்யாணத்துக்கு போனது ஒரு தப்பா? வரிந்து கட்டி களமிறங்கிய காங்கிரஸ்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர்கள் ராகுல்காந்தி பார்ட்டியில் கலந்து கொண்ட வீடியோ வெளியான நிலையில் பிரதமர் மோடியோ அல்லது பாஜகவோ திருமணத்தில் கலந்துகொள்வதை கூட குற்றம் என கருதுகிறார்களா? எனவும், அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

நேபாளத்துக்கு சென்ற காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஓட்டல் இரவு விடுதியில் நடந்த கேளிக்கை நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு ஒரு பெண்ணுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரான ராகுல் காந்தி தனது பத்திரிகையாளர் நண்பரின் திருமணத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக நேபாளத்துக்கு சென்றதாகவும், திருமணம் முடிந்தத பிறகு ஒரு நட்சத்திர ஓட்டலில் விருந்து நிகழ்ச்சி ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Do you even consider it a crime for Prime Minister Modi or the BJP to attend a wedding after a video of former Congress leader Rahul Gandhi attending a party was released? Therefore, the Congress party has questioned what is wrong with that