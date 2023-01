டெல்லியில் காரில் இழுத்து செல்லப்பட்டு இளம்பெண் பலி: குற்றவாளிகளை தூக்கில் போடனும்..கெஜ்ரிவால் கோபம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் ஸ்கூட்டியில் சென்ற இளம்பெண் மீது கார் மோதியதில், காருக்கு அடியில் சிக்கி அந்த இளம்பெண் 12 கி.மீ தூரம் இழுத்து செல்லப்பட்டு பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், அந்த இளம்பெண்ணிற்கு நடந்தது மிகவும் வெட்கக்கேடான சம்பவம் என்றும் குற்றவாளிகளை தூக்கிலிட வேண்டும் என்றும் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

தலைநகர் டெல்லியில் புத்தாண்டு தினத்தன்று அதிகாலையில் ஸ்கூட்டியில் சென்ற இளம் பெண் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் கார் சென்றதாகவும் அந்த காருக்கு அடியில் சிக்கிய இளம்பெண் 12 கி.மீட்டர் தூரம் இழுத்துச் செல்லப்பட்டதில் உயிரிழந்ததாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இளம்பெண் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானதாக குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில் நெஞ்சை உறைய வைக்கும் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

டெல்லியில் தரதரவென காரில் இழுத்து செல்லப்பட்ட பெண்! வெளியே தொங்கிய உறுப்புகள்! ஷாக் சிசிடிவி காட்சி

English summary

A car hit a young girl on a scooty in the capital Delhi, and the girl was dragged under the car and dragged for 12 km, causing shock and excitement. In this case, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that what happened to the young woman is a very shameful incident and the culprits should be hanged.