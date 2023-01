நிலுவையில் 4 கோடிக்கும் அதிகமான வழக்குகள்.. காரணம் கொலீஜியமா? உடைத்து பேசிய நீதித்துறை "டேட்டா"

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாடு முழுவதும் சுமார் 4 கோடிக்கும் அதிகமான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், இதில் 63 லட்சம் வழக்குகள் வழக்கறிஞர்கள் சேவை (கவுன்சில்) இல்லாததால் நிலுவையில் இருப்பதாக 'நேஷனல் ஜூடிசியல் டேட்டா கிரிட் (NJDG)' வெளியிட்டுள்ள தகவல்களில் தெரிய வந்துள்ளன.

நீதித்துறையின் கட்டமமைப்புகள் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவு இல்லையென்றும் இதன் காரணமாக நாடு முழுவதும் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்கை விரைவில் 5 கோடியை எட்டிவிடும் எனவும் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னர் கூறியிருந்தார். தற்போது அதன் தொடர்ச்சியாக நேஷனல் ஜூடிசியல் டேட்டா கிரிட் (NJDG) சில தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்த வழக்கு நிலுவை, அதற்கான காரணங்கள் குறித்து விரிவாக பேசப்பட்டிருக்கிறது.

வழக்கறிஞர்களின் மரணம், வழக்குகள் இழுபறியாகும்போது வழக்கறிஞர்கள் சிலருக்கு போதுமான கண்டனம் வழங்கப்படாமல் இருப்பது போன்ற காரணங்கள் வழக்குகள் தேக்கம் அதிகரித்து வருகிறது என்று NJDG கூறுகிறது. அதேபோல இலவச சட்ட சேவைகள் திறமையின்மை என பல்வேறு காரணங்களும் வழக்கு தேக்கத்திற்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேற்குறிப்பிட்ட 63 லட்சம் வழக்குகளில் சுமார் 77.7% வழக்குகள் டெல்லி, குஜராத், கர்நாடகா, மகாராஸ்டிரா, தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் பீகார் மாநிலங்களுடையதாகும்.

English summary

There are more than 4 crore pending cases across the country, out of which 63 lakh cases are pending due to lack of advocate service (council), according to data released by the National Judicial Data Grid (NJDG).