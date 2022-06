அக்னிபாத்: புதிய இந்தியா நண்பர்கள் சொல்வதை மட்டும் கேட்கும்! மத்திய அரசை விமர்சித்த ராகுல்காந்தி

Delhi

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டம் தொடர்பாக மீண்டும் ராகுல்காந்தி மத்திய பாஜக அரசை விமர்சனம் செய்துள்ளார். பரம்வீர் சக்ரா விருது பெற்ற கேப்டன் பானா சிங்கின் பதிவை பகிர்ந்து, ‛‛புதிய இந்தியாவில் நண்பர்கள் சொல்வது மட்டுமே கேட்கப்படும். நாட்டின் ஹீரோக்கள் சொல்வது அல்ல'' என ராகுல்காந்தி மத்திய அரசை கடுமையாக தாக்கி பேசியுள்ளார்.

இந்தியாவின் முப்படைகளில் ஆள்சேர்க்கும் திட்டமாக அக்னிபாத் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படையில் குறைந்தபட்சமாக 4 ஆண்டுகள் பணி செய்ய முடியும்.

இத்திட்டம் முப்படைகளில் பணியில் இணைவோரில் 75 சதவீதம் பேர் 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திருப்பி அனுப்பப்படுவர். இவர்களுக்கு ரூ.11 லட்சம் வழங்கப்படும். ஓய்வூதியம் கிடையாது.

English summary

Rahul Gandhi has again criticized the BJP government over the Agnipath project. He mentioned Paramvir Chakra award-winning captain Bana Singh’s post and says ‘‘ PM Modi will be heard Only friends in the new India. That is not what the heroes of the country are saying, ”.