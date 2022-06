தீவிரமடையும் அக்னிபாத் போராட்டம்! 12 ரயில்களுக்கு தீ வைப்பு.. பீகாரில் இணைய சேவை முடக்கம்.. பதற்றம்!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அக்னிபாத் போராட்டம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், நாட்டில் பல்வேறு இடங்களிலும் வன்முறை வெடித்துள்ளது.

மத்திய அரசு அக்னிபாத் என்ற புதிய ராணுவ புதிய ஆட்சேர்பு கொள்கையைச் சமீபத்தில் அறிவித்து இருந்தது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 17.5 வயது முதல் 21 வயதுடையவர்கள் இணையலாம்.

அதிகபட்சம் 4 ஆண்டுகள் வரை இளைஞர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரிவார்கள். அவர்களில் 25% பேர் மட்டுமே ராணுவத்தில் தொடர முடியும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உஷார்!வலைதளங்களை உற்றுநோக்கும் உளவுத்துறை! அக்னிபாத் போராட்டத்தால் மாநிலங்களுக்கும் பறந்த உத்தரவு

English summary

Heavy protest in several states over the new military recruitment policy Agnipath: (அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டம்) Many burnt across the nation in Agnipath scheme.