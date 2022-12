அலர்ட்.. அடுத்த 40 நாள் முக்கியம்.. சீரம் சார்பில் மத்திய அரசுக்கு 2 கோடி தடுப்பூசி இலவசம்.. ஏன்?

Delhi

டெல்லி: அண்டை நாடான சீனாவில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவில் தடுப்பு நடவடிக்கையை மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றன. மேலும் தடுப்பூசி, பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்தும் பணி விரைவுப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்தியாவில் அடுத்த 40 நாள் மிகவும் முக்கியம். ஜனவரியில் கொரேனா பாதிப்பு அதிகரிக்கலாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்தியாவின் சீரம் நிறுவனம் சார்பில் மத்திய அரசுக்கு 2 கோடி கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசி இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்னணியில் உள்ள காரணம் என்ன? என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக குறைந்து வந்துள்ள கொரோனா தற்போது மெல்ல அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. இதேபோல் உலகின் பல நாடுகளிலும் கொரோனா பாதிப்பு என்பது கடந்த ஓராண்டில் இருந்து சரிய தொடங்கியது. இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

இந்நிலையில் தான் தற்போது சீனா, பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு என்பது அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. ஓமிக்ரான் உருமாறிய வைரஸ் பாதிப்பால் அந்த நாடுகள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

