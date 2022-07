தர்ணாவில் சிக்கன் சாப்பிட்ட எம்பிக்கள்? காந்தியை அவமதித்ததாக சாடிய பாஜக! திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பதிலடி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் தொடர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபடும் நிலையில் அவர்கள் சிக்கன் தந்தூரி சாப்பிட்டதாகவும், காந்தியை அவமதித்ததாகவும் கூறி பாஜக விமர்சனம் செய்துள்ளது. இதற்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் துவங்கிய நிலையில் விலைவாசி உயர்வு உள்பட மக்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ், திமுக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி உள்பட எதிர்க்கட்சியினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.

லோக்சபா, ராஜ்யசபா என இரு சபைகளிலும் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் தொடர்ந்து தங்கள் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வந்தனர். சபையில் மையப்பகுதியில் வந்து கோஷமிட்டனர். இவ்வாறு செயல்பட்ட எம்பிக்கள் மீது சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர்.. 3 நாட்களில் 24 எம்.பி-க்கள் சஸ்பெண்ட்.. என்ன காரணம்?

English summary

The Trinamool Congress has retaliated against the BJP for eating chicken tandoori as the suspended MPs continued their dharna in Parliament during the monsoon session.