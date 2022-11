இந்தியாவுக்கு சுற்றுலா வந்தபோது மலர்ந்த காதல்.. கர்நாடக ஆட்டோ டிரைவரை கரம்பிடித்த பெல்ஜியம் இளம்பெண்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியாவுக்கு சுற்றுலா வந்த பெல்ஜியம் நாட்டை சேர்ந்த இளம்பெண்ணுக்கும் அவரை சுற்றிப்பார்க்க அழைத்து சென்ற வழிகாட்டி கைட் மற்றும் ஆட்டோ டிரைவரான கர்நாடக இளைஞருக்கும் காதல் மலர்ந்து.. தற்போது அந்த காதல் திருமணத்தில் முடிந்துள்ளது.

காதலுக்கு கண் இல்லை.. என்பார்கள். அதேபோல காதலுக்கு எல்லைகளும் கிடையாதுதான்.

இணையதளத்தின் வருகையால் உலகம் நமது கைக்குள் வந்துவிட்டது என்று சொல்லும் அளவுக்கு தொலைத்தொடர்பு வசதிகள் மேம்பட்டு விட்டன.

காசி - தமிழ்நாடு பிணைப்பு இன்று நேற்று வந்ததல்ல.. அப்டேட் செய்திருக்கிறார் மோடி.. தமிழிசை பேச்சு!

English summary

A young woman from Belgium, who came to India on a tourist trip, and an Indian auto driver who took them on a sightseeing trip, fell in love. Now they are married.