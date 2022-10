வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அப்படி சொல்லியிருந்தாரே..ரிஷி சுனக்கிற்கு வாழ்த்து கூறி ஆனந்த் மகிந்திரா ட்விட்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்திய தலைவர்கள் திறன் குறைந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்று கடந்த 1947- ஆம் ஆண்டு வின்சஸ்டன் சர்ச்சில் கூறியதை குறிப்பிட்டு இங்கிலாந்து பிரதமராக பதவியேற்க உள்ள ரிஷி சுனக்கிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து ஆனந்த் மகிந்திரா டிவிட் வெளியிட்டுள்ளார்.

இங்கிலாந்து பிரதமராக இருந்து வந்த போரீஸ் ஜான்சன் கடந்த ஜூலை மாதம் தன் பதவியில் இருந்து விலகினார்.

இதையடுத்து இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக் மற்றும் லிஸ் டிரஸ் இடையே போட்டி நிலவியது. இதில் லிஸ் டிரஸ் இங்கிலாந்து நாட்டின் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றார்.

English summary

Anand Mahindra has released a tweet congratulating Rishi Sunak, who is about to take office as the Prime Minister of England, referring to Winston Churchill's statement in 1947 that Indian leaders will be incompetent.