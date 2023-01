கடத்தல்காரர் குறித்த ஆனந்த் மகிந்திராவின் ட்விட்..உற்றுப்பார்த்த நெட்டிசன்ஸ்..சூப்பரா சொல்லிருக்காரே

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் இந்திய மதிப்பில் ரூ.32 லட்சம் மதிப்பு கொண்ட (40 ஆயிரம் டாலர்) பணத்தை நூதன முறையில் பாங்கங்கிற்கு கடத்தி செல்ல முயன்று சுங்கத்துறை அதிகாரிகளால் ஒருவர் பிடிபட்டது குறித்த செய்தியை விளக்கி ஆனந்த் மகிந்திரா தனது ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார்.

நாடறிந்த தொழில் அதிபர் ஆனந்த் மகிந்திரா. வாகன தயாரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபட்டு உலக அளவிலும் பிரபலமான நிறுவனமாக இருக்கும் மகிந்திரா குழுமத்தின் தலைவரான ஆனந்த் மகிந்திரா சமூக வலைத்தளங்களில் படு ஆக்டிவாக இருக்கக் கூடியவர்.

தனக்கு கிடைக்கும் சுவாரசிய தகவல்கள் மற்றும் அசாத்திய வேலைப்படுகளுடன் செய்யப்பட்ட படைப்புகள் என தான் கண்டு வியக்கும் பல தகவல்கள தனது ட்விட்டரில் பகிர்ந்து வருகிறார்.

English summary

Anand Mahindra shared the news on his Twitter explaining that a person was caught by the customs officials trying to smuggle money worth Rs 32 lakh (40 thousand dollars) in Indian currency at the Kolkata airport to Bangkok.