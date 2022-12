ஒரு நாளைக்கு பல முறை மலம் கழிக்கறீங்களா.. இந்த மோசமான இதய பாதிப்பாக இருக்கலாம்..! கவனம் தேவை மக்களே

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: எப்போதும் அவசரமாக மலம் வருவது போன்ற உணர்வு இருக்கிறதா? எப்போதாவது என்றால் பிரச்சினை இல்லை. ஆனால், எப்போதும் இதுபோன்ற பிரச்சினை இருந்தால், நீங்கள் இந்த இதய பாதிப்பு குறித்துக் கவலைப்பட வேண்டும்.

ஒரு சிலருக்கு எப்போதும் மலம் கழிக்க வேண்டும் என்பது போன்ற உணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்கும். இது உடலில் அதிக கொலஸ்ட்ரால் சேர்வதன் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

கொலஸ்ட்ரால் தானே என்று நாம் அலட்சியமாக இருந்து விடக் கூடாது. இந்த கொலஸ்ட்ரால் நமது தமனிகளில் (arteries) ரத்த ஓட்டத்தைக் கடினமாக்குகிறது. இதனால் சில நேரங்களில் மாரடைப்பு அல்லது பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் கூட இருக்கலாம் எனச் சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Urgent need to poop in all time might be serious symptoms of heart issue: Health news latest updates in tamil.