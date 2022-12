சாப்பிட்டதும் வயிறு வீங்கியது போல இருக்கா.. இந்த மோசமான கேன்சரா இருக்கலாம்.. அறிகுறிகளை பாருங்க

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பொதுமக்களிடையே கேன்சர் பாதிப்புகள் இப்போது தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. கேன்சர் அறிகுறிகளைக் கவனமாக நோட் செய்து உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை பெறுவது ரொம்பவே முக்கியமாகும். மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் கணைய புற்றுநோயின் அறிகுறிகளைப் பார்க்கலாம்.

முன்பெல்லாம் வெகு சிலருக்கு மட்டுமே ஏற்பட்டு வந்த கேன்சர் பாதிப்புகள், இப்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. மாறி வரும் வாழ்க்கை முறை, உணவுப் பழக்கம் ஆகியவை இதற்கு முக்கிய காரணமாகச் சொல்லப்படுகிறது.

கேன்சர் பாதிப்புகளை எவ்வளவு சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது. விரைந்து சிகிச்சை கொடுத்தால் மட்டுமே கேன்சர் பாதிப்பைக் குணப்படுத்த முடியும். எனவே, அதன் அறிகுறிகளை நாம் கவனமாக நோட் செய்ய வேண்டும்.

English summary

Feeling bloated after meals is one for the pancreatic cancer symptoms: All things to know about pancreatic cancer symptoms.