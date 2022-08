இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் மேட்ச்.. மீம்ஸ்களை தெறிக்க விட்டு மோதும் ரசிகர்கள்.. இதை பார்த்தீங்களா

Delhi

டெல்லி: இன்று நடைபெறும் இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவர் என்ற உச்சக்கட்ட டென்ஷன் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இருநாட்டு கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் மீம்ஸ்களை போட்டு டுவிட்டரில் மோதி வருகின்றனர்.

கிரிக்கெட் போட்டியை ரசிக்காத, அறியாத இந்தியர்களை விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம் என்று சொல்லும் அளவுக்கு இந்தியாவில் கிரிக்கெட் போட்டி ஏகத்துக்கும் பிரபலம். இதே அளவுக்கு பாகிஸ்தானில் கிரிக்கெட் போட்டிக்கு தனி வரவேற்பு உள்ளது.

அதிலும் குறிப்பாக இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றது என்றால் இரு நாட்டு ரசிகர்களும் ஏதோ போர் நடப்பது போல வரிந்து கெட்டிக்கொண்டு போட்டியை பார்க்க ஆர்வமாகிவிடுவர். கிரிக்கெட் உலகின் மிகவும் பரபரப்பு மிக்க ஆட்டங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியை ஒட்டு மொத்த கிரிக்கெட் உலகமும் உன்னிப்பாக உற்று நோக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.

அதிலும் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் காரணமாக இந்தியா -பாகிஸ்தான் இடையே நேரடி தொடர்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாக நடப்பது இல்லை. சர்வதேச தொடர்கள் மற்றும் ஆசிய கோப்பை போன்ற பொதுவான போட்டிகளில் மட்டுமே இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன. இதனால், ரசிர்கள் மத்தியில் இந்தப் போட்டியைக் காண வெறி கொண்டு காத்திருக்கின்றனர். கடந்த ஆண்டு துபாயில் நடைபெற்ற பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்தியா தோல்வி அடைந்ததால், இன்று நடக்கப்போகும் ஆட்டத்தில் இதற்கு இந்திய அணி பழி தீர்க்கும் என ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் இணைய உலகையும் மீம்ஸ்களால் தெறிக்க விட்டு வருகின்றனர். பாகிஸ்தான் அணியை கேலி செய்து இணையம் முழுவதும் இன்று காலை முதலே மீம்ஸ்கள் வலம் வருகின்றன. நெட்டிசன்கள் மத்தியில் தீயாய் பரவும் இத்தகைய மீம்ஸ்களில் சிலவற்றை நாம் இங்கே காண்போம்.

