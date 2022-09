அமித்ஷாவின் மப்ளர் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?.. ராகுல் மீதான டிசர்ட் விமர்சனத்திற்கு அசோக் கெலாட் பதிலடி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி அணிந்திருந்த டீசர்டின் விலை 41 ஆயிரம் என்று பாஜக விமர்சித்த நிலையில், அமித்ஷா அணிந்து இருக்கும் மப்ளரின் விலை 80 ஆயிரம் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் அசோக் கெலாட் பதிலுக்கு விமர்சித்துள்ளளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி இந்திய ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி நாடு முழுவதும் பாரத் ஜோடா என்ற பெயரில் பாத யாத்திரையை மேற்கொண்டுள்ளார்.

கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை ராகுல் காந்தி நடந்தே செல்கிறார். கன்னியாகுமரியில் இருந்து நடைபயணத்தை அவர் தொடங்கிய போது அவர் அணிந்திருந்த டீசர்ட்டில் விலை குறித்து பாஜக கருத்து தெரிவித்தது.

Congress leader Ashok Gehlot has criticized the price of the t-shirt worn by former Congress president Rahul Gandhi for 41 thousand while the price of the muffler worn by Amit Shah is 80 thousand.